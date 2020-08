Bombendrohung gegen Amtsgericht – Negatives Ergebnis der Sprengstoffsuche

Symbolbild © dpa

Ludwigshafen.Am Freitagmittag ist es zu einer Bombendrohung gegen das Ludwigshafener Amtsgericht gekommen. Wie die Polizei auf Anfrage mitteilte, sind Straßen um das Amtsgericht gesperrt und das Gebäude evakuiert worden. Aktuell befindet sich der Einsatz in den letzten Zügen (Stand: 13.35 Uhr), teilte eine Sprecherin der Polizei telefonisch mit. Das Gebäude ist mit Sprengstoffsuchhunden durchsucht worden: Das Ergebnis fiel negativ aus. Die Mitarbeiter des Amtsgerichts dürfen in Kürze wieder in das Gebäude zurückkehren.

Die Bombendrohung ging per E-Mail an die Polizeiinspektion Ludwigshafen I ein.