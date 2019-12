Bombenfund in Germersheim: Unter anderem Südpfalzklinik muss geräumt werden

Germersheim.Auf der Baustelle Stengelkaserne in der Germersheimer Innenstadt ist am Donnerstagnachmittag eine 50 Kilogramm schwere Phosphorbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Nach Angaben von Bürgermeister Marcus Schaile soll sie aus Sicherheitsgründen noch am Donnerstagabend kontrolliert gesprengt werden. Das Stadtoberhaupt hat unmittelbar nach dem Fund einen Krisenstab einberufen, um das weitere Vorgehen zu koordinieren. "Alle Häuser in einem Umkreis von 300 bis 400 Metern müssen evakuiert werden", berichtet er. Darunter sei auch die Asklepios Südpfalzklinik, was für eine enorme logistische Herausforderung sorge. Insgesamt, so schätzt Schaile, müssten etwa 1000 Menschen ihre Häuser verlassen.

Derzeit werden in der Innenstadt Straßensperren errichtet. Wegen der Phosphor-Dämpfe, die bei der Sprengung freigesetzt werden könnten, darf ein weiträumiger Bereich nicht betreten werden. Die Bürger werden aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Schaile schätzt, dass die Sprengung etwa in vier bis fünf Stunden erfolgen könnte. "Zunächst muss noch Sand auf die Bombe aufgeschüttet werden", erklärt er.

Die Baustelle befindet sich mitten in der Innenstadt und ist ein Teil der ehemaligen Germersheimer Festung. Dort soll ein Wohngebiet mit 200 Wohnungen entstehen.