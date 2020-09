Waldsee.In der Nacht von Samstag auf Sonntag haben Unbekannte in Waldsee einen Botstrailer mit einem geladenen Jetski entwendet. Wie die Polizei mitteilt, stand der Trailer in der Rheinaustraße auf den Parkplätzen am Marxweiher. Der enstandene Schaden wird auf rund 18 000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06235/495-0 oder per Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de zu melden.