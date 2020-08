Heidelberg.Eine Arbeitsmaschine in der Halle einer Landmaschinenfirma im Stadtteil Rohrbach ist am späten Donnerstagabend in Brand geraten. Durch den Einsatz der Berufsfeuerwehr Heidelberg griff der Brand nach Polizeiangaben weder auf die Halle, noch auf andere Gegenstände über. An der Maschine entstand ein Schaden von circa 18 000 Euro. Verletzt wurde niemand.