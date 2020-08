Heidelberg.Nach einem Brand in einem Wohnhaus in der Straße „Leisberg“ in Heidelberg-Kirchheim hat die Polizei die Straße zwischen „Franzosengewann“ und „Albert-Fritz-Straße“ gesperrt. Wie ein Sprecher der Polizei auf Anfrage mitteilte, ist die Feuerwehr am Mittwochmittag zu einem Löscheinsatz ausgerückt. Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand. Die Brandursache ist noch unklar.