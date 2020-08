Brand in Industrieanlage auf Friesenheimer Insel – zwei Verletzte

Mannheim.Bei einem Brand in einer industriellen Kühlanlage in einem Industriesilo auf der Friesenheimer Insel in Mannheim sind am Dienstagmorgen gegen 4.30 Uhr zwei Personen verletzt worden. Wie die Feuerwehr mitteilte, ist eine Person durch Rauchgas und ein Feuerwehrangehöriger im Einsatz verletzt worden.

Die Feuerwehr evakuierte das Gebäude. Mehrere Stockwerke des Gebäudes waren verraucht. Mehrere Trupps waren im Atemschutzeinsatz.

Das Feuer war gegen 6 Uhr gelöscht. Die Lüftungs- und Nacharbeiten dauern an.