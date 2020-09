Brand in Industrieanlage des Unternehmens Knettenbrech

Mannheim.In der Industrieanlage des Unternehmens Knettenbrech in der Neckarvorlandstraße in Mannheim ist es am Mittwoch zu einem Brand gekommen. Nach Angaben der Feuerwehr Mannheim fing eine Holzschreddermaschine Feuer. Insgesamt 21 Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten den Brand mit zwei C-Rohren. Glutnester von Hackschnitzelresten werden derzeit durch den Einsatz von Schaum abgedeckt. Das Einsatzende wird auf 13 Uhr geschätzt. Verletzt wurde niemand.