Wiesloch.In einem Kindergarten im Bannholzweg ist am Freitagmittag ein Brand ausgebrochen. Nachdem aus dem Keller Rauch austrat, wurden Rettungskräfte alarmiert, teilte die Polizei am Samstag mit. Zu dem Zeitpunkt waren noch 26 Kinder und zwei Betreuer im Haus. Die Freiwillige Feuerwehr rückte mit 30 Mann und sechs Fahrzeugen an. Niemand wurde verletzt. Nach Angaben der Polizei war ein technischer Defekt Ursache für den Schwellbrand.