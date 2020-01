Brand in Supermarkt: Weggeworfene Zigarettenkippe war schuld

Mannheim.Der Brand in einem Supermarkt in der Rheinhäuser Straße ist durch eine achtlos weggeworfene Zigarettenkippe verursacht worden. Das gab die Polizei am Donnerstag bekannt. Demnach hätten die Ermittlungen ergeben, dass ein 29-Jähriger die Kippe auf einen Rollcontainer warf, von wo aus das Feuer schnell auf weitere Container übergriff. Laut Polizei wurde gegen ihn ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Brandstiftung eingeleitet.

Bei dem Brand des Rewe-Marktes waren am Donnerstag, 23. Januar, sechs Personen verletzt worden. Zudem entstand nach ersten Schätzungen ein Sachschaden in Höhe von rund 800.000 Euro. Der Markt ist nach wie vor geschlossen.