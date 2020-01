Brand in Verpackungsbetrieb - Großeinsatz in Bürstadt

Bürstadt.Ein Feuer ist am Montagvormittag in einem ehemaligen Verpackungsbetrieb im Bürstädter Stadtteil Bobstadt ausgebrochen. Zahlreiche Kräfte der Feuerwehr sind in den Weißen Aspen im Gewerbegebiet im Einsatz, teilte ein Mitarbeiter vor Ort mit. Die Rauchsäule sei bis nach Lampertheim sichtbar gewesen.

Der Bahnverkehr auf der Strecke Frankfurt am Main und Mannheim wurde wegen der Rauchentwicklung und der Löscharbeiten in Bürstadt zunächst eingestellt. Es wurde aber mitgeteilt, dass der Betrieb ab 13.30 Uhr wieder aufgenommen wird.

Das Feuer war gegen 13 Uhr gelöscht, die Feuerwehr mit dem Bekämpfen von Glutnestern beschäftigt. Es seien auch die Feuerwehren aus Lampßertheim und Lorsch nach Bobstadt ausgerückt.

Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand. Laut Angaben der Feuerwehr, brannte der hözerne Anbau des ehemaligen Verpackungsbetriebes, in dem sich eine Autoreperaturwerkstatt befindet. Insgesamt vier Autos brannten komplett aus. Die Brandursache war zunächst noch unklar, auch eine Schadenshöhe steht noch nicht fest. Weitere Informationen lagen am frühen Nachmittag nicht vor.