Bremsenspezialist Wabco investiert Millionen in seinen Standort Mannheim

Mannheim.Der Bremsenhersteller Wabco investiert 8,9 Millionen Euro in seinen Standort Mannheim. Wie es in einer Mitteilung heißt, wird die Investitionssumme dafür verwendet, eine 4500 Quadratmeter große Produktionsstätte in Mannheim zu errichten. Gleichzeitig soll ein neues Forschungs- und Entwicklungszentrum entstehen. Wabco baut in Mannheim mit rund 350 Beschäftigten vor allem Radbremsen für Lkw. „Mit dieser neuen Investition werden wir die Produktion als auch den Entwicklungsstandort modernisieren, um Prozesse in der gesamten Wertschöpfungskette zu optimieren und die Entwicklung neuer Technologien voran zu treiben“, sagte Jürgen Heller, Geschäftsführer WABCO Deutschland. „Mannheim blickt auf eine lange Historie an Innovationen zurück. Dank dieser Investition und dem Engagement des Teams in Mannheim können wir unseren Kunden auch weiterhin neue innovative Technologielösungen anbieten.“ Die Bauarbeiten sollen im Jahr 2020 beginnen und voraussichtlich zwei Jahre dauern.