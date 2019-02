Bürgermeister Michler äußert sich zum Haushalt 2019

Edingen-Neckarhausen."Der Haushalt 2019 sieht eine Kreditaufnahme von rd. 5,6 Mio. Euro vor. Die UBL-FDP/FWV-Fraktion hat in diesem Zusammenhang den Antrag gestellt, den Baubeginn für den Kindergarten beim Gemeindepark zu verschieben um damit die Verschuldung in 2019 um 3 Mio. Euro zu reduzieren. Die alleinige Fixierung auf die Reduzierung der Neuverschuldung in 2019 übersieht und verhindert aber nach Auffassung der Verwaltung komplexe Aufgaben, vor denen die Gemeinde heute steht. Deshalb die nachfolgende 5-Punkte-Stellungnahme der Verwaltung zum Antrag und zur Begründung der UBL-FDP/FWV-Fraktion.



Bei Verschiebung des Baubeginns der Kita würde sich die Neuverschuldung 2019 nicht um 3 Mio. Euro, sondern um maximal 2,5 Mio. Euro reduzieren lassen. Grund dafür sind die dem Architekten gegenüber bereits eingegangenen Verpflichtungen. Bei einem späteren Baubeginn muss mit Baukostensteigerungen von 10 Prozent jährlich gerechnet werden. Hinzu käme die Miete für Container für die Zeit der Sanierung der Pestalozzi-Schule im sechsstelligen Bereich, da die Neckar-Krotten-Module dann nicht als Ausweichquartier für die Schule genutzt werden können. Somit würde eine Verschiebung des Kita-Baubeginns mittelfristig eine deutlich höhere Neuverschuldung bedeuten.



Das in der Begründung des UBL-FDP/FWV-Antrags angemahnte Gesamtkonzept zur Kindergarten- und Schulentwicklung in Edingen-Neckarhausen hat die Verwaltung dem Gemeinderat im September 2018 vorgelegt. Es wurde von allen Fraktionen gelobt. Eine tiefergehende bauliche Konzeption aller Kitas und Schulen müsste über ein externes Büro beauftragt werden und würde Kosten im höheren 5-stelligen Bereich verursachen. An der Tatsache, dass die Kita gebaut und die Pestalozzi-Schule saniert und erweitert werden muss, würde dies aber nichts ändern. Die steigenden Kinderzahlen, der künftige Raumbedarf der Schule und Wirtschaftlichkeitsberechnungen zu einzelnen Varianten wurden dem Gemeinderat in der Sitzung im September 2018 ebenfalls überzeugend dargelegt. Nach eingehender Beratung fasste der Gemeinderat daraufhin die Beschlüsse über den Neubau der Kita beim Gemeindepark, die Schulsanierung, den Ankauf der Neckar-Krotten-Module und beauftragte die Verwaltung, die Finanzierung der Maßnahmen im Haushaltsjahr 2019ff bzw. in der Finanzplanung zu sichern.



Nach §5 SGB VIII gibt es für Eltern ein Wunsch- und Wahlrecht beim Kita-Platz. Es ist daher völlig normal, dass Kinder aus Nachbargemeinden in Edingen-Neckarhausen in die Kita gehen, umgekehrt genauso. Bedingt ist dies meist durch die berufliche oder familiäre Situation der Eltern. Unter den Kommunen gibt es hierzu einen interkommunalen Kostenausgleich. Im Übrigen besuchen weit mehr Kinder aus Edingen-Neckarhausen auswärtige Einrichtungen als umgekehrt.



Das gemeindeeigene Grundstück „Hinter der Kirche“ soll auf Vorschlag des Verwaltungsausschusses (Haushaltskonsolidierungsrunde 2018) anderweitig vermarktet werden. Die Verwaltung hat dem Gemeinderat dazu bereits Überlegungen vorgestellt und wird in 2019 konkrete Vorschläge unterbreiten. Dieser VA-Vorschlag kam zustande, nachdem in 2-jährigen Gesprächen mit öffentlichen und privaten Kita-Betreibern erfolglos versucht wurde, an diesem Standort eine Kita zu ermöglichen. Das Grundstück ist nach heutigen Anforderungen für eine normale Kita mit Außengelände zu klein und bei privaten Kita-Betreibern gab es kein Interesse an dem Grundstück. Und selbst wenn, wäre das für die Gemeinde nicht kostenneutral und schon gar kein Ersatz für eine rund 100 Kinder fassende sechsgruppige Kita beim Gemeindepark.



Die Verwaltung ist gerne bereit, die Haushaltskonsolidierungsrunde fortzuführen, möchte jedoch hervorheben, dass nach der moderaten Grundsteuererhöhung, der Einführung der Zweitwohnungssteuer, der Gebührenerhöhung für das Freizeitbad und dem „Ja“ zum ein- oder anderen Grundstücksverkauf weitergehende Einnahmeverbesserungen oder Ausgabekürzungen im freiwilligen Bereich in mehreren VA-Sitzungen abgelehnt wurden.

Es gibt eine Vielzahl von Aufgaben, bei denen die Kommune die Standards ihrer Leistungen festlegt oder die sie in vollem Umfang freiwillig erbringt. Kinder- und Schulbetreuung dagegen sind kommunale Pflichtaufgabe. Ich werde deshalb am Mittwoch gegen den angekündigten Antrag der UBL-FDP/FWV-Fraktion stimmen."