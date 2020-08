Bürgerservice Zentrum Mitte in K 7 wegen Coronavirus-Infektion geschlossen

Mannheim.Aufgrund einer bestätigten Coronavirus-Infektion eines Mitarbeiters des Bürgerservice Zentrum Mitte in K 7 (Schalterhalle) bleibt dieser am heutigen Freitag geschlossen. Das teilte die Stadt Mannheim mit. Weitere 17 Mitarbeiter seien als Kontaktpersonen ermittelt und dem Gesundheitsamt gemeldet worden. „Diese Mitarbeitenden werden heute auf das Coronavirus getestet und müssen sich anschließend entsprechend der infektionsschutzrechtlichen Vorgaben in eine 14-tägige Quarantäne begeben“, schreibt die Stadt Mannheim weiter. Auch am Montag und Dienstag bleibt der Bürgerservice Zentrum Mitte in K 7 deshalb geschlossen. Die weiteren Auswirkungen auf den Betrieb der Bürgerdienste würden derzeit geprüft und könnten noch nicht abschließend beurteilt werden, so die Stadt.