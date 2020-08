Ludwigshafen.Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck bietet am Donnerstag, 13. August, von 13 Uhr bis 18 Uhr eine Bürgersprechstunde in ihrem Büro Jaegerstraße 1 (Viertes Obergeschoss) an. Eine Anmeldung wird unter Tele. 0621/504-30 31 oder per E-Mail an christian.sieber@ludwigshafen.de. erbeten.