Buga soll weitgehend klimaneutral werden

Mannheim.Ein Experimentierfeld für nachhaltiges Zusammenleben – das ist die Idee der Bundesgartenschau-Gesellschaft für die große Veranstaltung von April bis Oktober 2023. Die Buga in Mannheim soll als erste Bundesgartenschau überhaupt weitgehend klimaneutral werden. Das sagte Michael Schnellbach, Geschäftsführer der Bundesgartenschau-Gesellschaft, am Donnerstag in einem Informationsgespräch vor Journalisten. Die Schau solle Antworten geben auf Themen, die jetzt aktuell sind. „Mehr noch: Wir wollen Lösungen aufzeigen“, sagte Schnellbach weiter. „Besucher sollen nach dem Besuch sagen: Ich hatte einen schönen Tag, aber ich nehme auch etwas mit.“ Als Leitthemen für 2023 nannte Schnellbach „Erneuerbare Energien, Klima und Klimaresilienz Umwelt sowie Nachhaltige Nahrungssicherung“

Die Berliner Agentur Ballhaus West wird die bundesweite Kampagne für die Buga 2023 betreuen. Sie war eine von ursprünglich 14 Bewerbern. „Die Kombination aus einem sehr prägnanten und sofort wiedererkennbarem Layout einerseits und extrem flexiblen Einsatzmöglichkeiten andererseits hat uns schnell überzeugt“, so Schnellbach. Eine Jury aus Schnellbach und fünf Fachleuten hat die Entscheidung getroffen. Ballhaus West entwickelte Marketingkampagnen unter anderem für den NABU, die IG Metall, das Bundesjustizministerium oder die Grünen entwickelt. Das zu der Kampagne passende Logo wird Mannheims Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) während des Neujahrsempfang der Stadt am 6. Januar im Rosengarten vorstellen. Es werde laut Schnellbach überraschend und aussagekräftig. Für die Marketingmaßnahmen sowie Veranstaltungen rund um die Buga ist ein Budget von rund drei Millionen Euro vorgesehen