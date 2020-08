Buslinie 77 wird wegen Straßenarbeiten umgeleitet

Ludwigshafen.Aufgrund von Straßenarbeiten im Bereich der Kammerschleuse in Ludwigshafen wird die Buslinie 77 am Montag ganztägig umgeleitet. Wie die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH mitteilte, fahren die Busse der Linie 77 in Richtung Parkinsel nach der Haltestelle Rheinallee Süd auf regulärem Weg zur Ersatzhaltestelle Drehbrücke im Kreuzungsbereich Rheinallee/Schwanthalerallee und werden dann über die Schwanthalerallee, Park- und Hafenstraße umgeleitet. Danach geht es weiter auf dem regulären Linienweg in Fahrtrichtung Ersatzhaltestelle Berliner Platz. Die Haltestellen Drehbrücke (in der Rheinallee), Lagerhausstraße und Böcklinstraße können an diesem Tag nicht bedient werden.