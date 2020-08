Café Anker soll Alkoholikern helfen und Trinkerszene auflösen

Mannheim.Trinkerszenen auf Straßen und Plätzen erwecken Ängste bei Anwohnern und Passanten sowie Ärger bei Geschäftsleuten. Die Stadt Mannheim geht nun am Dienstag mit einem alternativen Aufenthaltsangebot an den Start, um diese Situation zu entspannen und den Alkoholabhängigen einen niedrigschwelligen Zugang zum Suchthilfesystem zu eröffnen. Im Café Anker in einem Container auf städtischem Gelände darf Alkohol getrunken werden. Der Caritasverband und der Drogenverein Mannheim betreiben das Projekt. Der erste von der Diakonie betriebene Alkoholkonsumraum entstand vor zwei Jahren in Karlsruhe.

Die Stadt Mannheim fördert das Projekt mit 414 000 Euro jährlich. Nach 18 Monaten wird geprüft, inwiefern es die gesundheits- und sozialpolitischen sowie die ordnungspolitischen Ziele erreicht. Der Gemeinderat soll dann entscheiden, ob der Trinkerraum länger als zwei Jahre fortgeführt wird.

Die Polizei begrüßt das Konzept. "Der öffentliche Raum sollte grundsätzlich allen Bürgern - unabhängig von ihrer sozialen Situation - gleichberechtigt zur Verfügung stehen", sagte der Mannheimer Polizeipräsident Andreas Stenger. Befragungen zeigten aber, dass das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung beeinträchtigt wird, wenn Einzelpersonen oder Gruppen in der Öffentlichkeit übermäßig Alkohol konsumieren, erkennbar alkoholisiert sind oder durch Pöbeleien und Lärm auffällig werden. Das Café Anker könne dazu beitragen, dass klassische Konflikte im öffentlichen Raum entschärft werden oder gar nicht erst entstehen und Hilfeangebote die Betroffenen besser erreichen.

Alkoholkonsum kann tödlich sein. Ausschließlich auf extremes Trinken lassen sich im Südwesten nach Zahlen des Drogen- und Suchtberichts 2019 bei den Männern 20 Fälle und bei den Frauen 7,5 Fälle auf 100 000 Einwohner zurückführen. Der jährliche Pro-Kopf-Verbrauch von Reinalkohol liegt in Deutschland bei elf Litern. Obwohl dieser Wert in den letzten 40 Jahren zurückgegangen ist, zählt Deutschland im internationalen Vergleich weiterhin zu den Hochkonsumländern.