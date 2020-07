Café Journal entfacht Diskussionen um Mannheimer Marktplatz

Mannheim.Seit Tagen wird spekuliert, diskutiert, analysiert und sich erinnert. Der Mannheimer Marktplatz ist in den vergangenen Wochen immer wieder Gesprächsthema. Auslöser war die Nachricht: „Das traditionsreiche Café Journal steht vor dem Aus.“ Gleichzeitig folgte das Gerücht, dass auf das einstige Bistro nun ein Restaurant mit vorwiegend türkischen Spezialitäten folgen werde (wir berichteten).

Betreiber Ibrahim Yildirim hat sich schließlich zu Wort gemeldet: Die Speisekarte soll sich von denen der umliegenden Gaststätten abheben. Der Name des neuen Restaurants wird kein türkischer sein, vielleicht ein Kunstname. Verraten will ihn Yildirim aber noch nicht.

Nach Lale, Istanbul und Meydan wäre das neue alte Café Journal das fünfte große Restaurant mit türkischen Speisen. Dazu kommen viele kleinere Imbiss- und Grillbetriebe mit Döner und Ähnlichem.

„Es wäre extrem wünschenswert, wenn dort ein Lokal hinkäme, das eine Bereicherung für den Marktplatz darstellt und nicht die Monotonie fortsetzt, die wir heute schon haben“, hatte Wolfgang Ockert, Vorsitzender des Bürger- und Gewerbevereins Östliche Innenstadt, das damalige Gerücht kommentiert. Lutz Pauels, der Vorsitzende der Werbegemeinschaft Mannheim City, sagte dieser Redaktion: Der Marktplatz habe für die Innenstadt, auch historisch gesehen, eine wichtige Bedeutung. Deshalb müsse dort und in der Umgebung weiterhin eine Ausgeglichenheit im gastronomischen Angebot gegeben sein.

Facebook-Nutzer traurig über das Aus für das Café Journal

Auch im sozialen Netzwerk Facebook ist das Zentrum der Quadratestadt seitdem immer wieder Thema: „Das beste Beispiel für ein totales Versagen der Mannheimer Integrations-Politik. Hier ist eine Stadt in der Stadt entstanden. Soweit musste es leider kommen“, kritisiert Facebook-Nutzer Edmund Gordt. Und auch Nutzerin Nad Ja sieht die Verantwortung bei der Stadt Mannheim: „In meinen Augen hat die Stadt ihr Augenmerk seit Jahren auf die Schickeria-Planken gelegt und das völlig unnötige und überzogene Q6/Q7. Ich esse lieber einen Grillteller auf dem Markplatz als vier Garnelen für acht Euro auf den Kapuzinerplanken.“ Gleichzeitig macht sich im sozialen Netzwerk die Trauer über das Aus für das ehemalige Bistro breit. Facebook-Nutzerin Marion Bauer lobt die Gemütlichkeit und die „zentrale Lage“ des Café Journals, das in den Abendstunden auch Longdrinks und Cocktails im Angebot hatte. (Mehr zu den Meinungen aus Facebook finden Sie hier.)

Kenan Nalci, Vorsitzender des OMMA, des Ortsvereins Marktplatz Mannheim, erinnert sich im Gespräch mit dieser Redaktion dagegen an frühere, „schlechtere Zeiten“. „Seit 1992 führe ich einen Kampf für diese Umgebung“, sagt er. Nalci war 1982 als Filialleiter der Avrupa Turistik Seyahat Sirketi nach Mannheim gekommen, für die Fluggesellschaft übernahm er ein Jahr später das Mannheimer Stadtbüro. „Drogen, Alkohol, Armut, das hat diese Gegend damals bestimmt“, berichtet er. Direkt neben seinem Reisebüro, erinnert sich Nalci, befand sich die „Walhalla“-Trinkhalle. „Da sind schon morgens die Betrunkenen aus dem Laden gefallen, weil sie nicht mehr laufen konnten.“ Mit den Jahren sei vieles schöner geworden. Zusammen mit der Stadt, der Wirtschaftsförderung und anderen Stellen sowie Unterstützern sei eine Immobilie nach der anderen saniert und modernisiert worden. (Hier finden Sie den ganzen Artikel.)

Gutachten und AfD befeuern Debatte

„Ein unguter zeitlicher Zufall“ – so „MM“-Redakteur Steffen Mack im Kommentar – entfachte die Debatte um den Mannheimer Marktplatz schließlich erneut. Denn: Nur kurze Zeit später bestätigt ein Gutachten, was Anwohner seit Jahren beklagen: Der Grillrauch dort übersteigt das zumutbare Maß bei Weitem. „Daraus wurde, befeuert von der AfD, schnell die Lesart: höchste Zeit, dass die Stadt der türkischen Minderheit mal die Grenzen aufzeigt“, kommentiert Mack. Der Mannheimer Marktplatz und das angrenzende türkisch geprägte Viertel würden aber nicht dazu taugen, sie zu Symbolen für Versäumnisse bei der Integration zu erklären. „Im Gegenteil: Dort ist ein florierendes Geschäft entstanden, der Türkisch- und Arabischstämmige speziell für Hochzeitsbedarf von überall her anlockt“, sagt Mack. „Von dem Geld, das sie hierlassen, profitieren via Steuer auch Stadt wie Staat. Gleiches gilt für die Arbeitsplätze. Zumal Alternativen vielerorts Leerstände oder Ramschläden wären, siehe Breite Straße.“

„MM“-Redakteur Christian Schall hatte Transparenz vom neuen Betreiber des ehemaligen Café Journal gefordert. Dieser solle einen Einblick in seine Planungen geben, um dem Misstrauen der Bürger entgegenzuwirken.

Journal-Besitzer Yildirim hat auf diese Forderung reagiert. Das neue Restaurant soll „sehr gehoben werden“, sagt er dieser Redaktion. „Es sollen neue und andere Gerichte serviert werden.“ Internationale Küche, türkische und deutsche Gerichte zwischen Tradition und Moderne. Und wer es klassisch mag, bekommt trotzdem Pizza, Pasta, Steaks und Burger. Schon 2017 hatte er als Pächter das Café Journal übernommen. Von dem Besitzerwechsel hatten die Wenigsten etwas gemerkt - auch, weil sich kaum etwas sich geändert hatte. Jetzt aber gibt es eine Veränderung: „Alkohol werden wir nicht ausschenken“, so Yildirim. Ab September, so seine Planung, will Yildirim am Mannheimer Marktplatz neu eröffnen. (Mehr zum neuen Konzept des Restaurants gibt es hier.)