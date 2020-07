CDU nominiert Alexander Föhr im Wahlkreis Heidelberg/Weinheim

Dossenheim.Die 156 Mitglieder der CDU-Wahlkreisversammlung im Wahlkreis 274 Heidelberg/Weinheim haben in Dossenheim Alexander Föhr mit 90 Stimmen zum Kandidaten für die Bundestagswahl im Herbst 2021 nominiert. Der 39-jährige Leitende Angestellte einer Krankenkasse, Stadtrat seit 2014 und Kreisvorsitzender in Heidelberg soll im kommenden Jahr die Nachfolge von Karl A. Lamers antreten, der zur Wahl des 20. Deutschen Bundestags nicht mehr antritt.

Der 69 Jahre alte Lamers vertritt den Wahlkreis 274 seit 1994 in sieben Legislaturperioden zuerst in Bonn, später dann im Reichstag in Berlin. „Eine spannende Nominierung“, hatte Baden-Württembergs Minister Peter Hauck als Versammlungsleiter angekündigt. Alexander Föhr setzte sich in einer Kampfabstimmung in der Jahnhalle gegen die parteiinterne Konkurrenz durch. Der Weinheimer Insolvenz-Anwalt mit Kanzlei in Mannheim, Ulf Martini (59), erhielt 20 Stimmen, für den Heidelberger Stadtrat und selbständigen Gastronomie-Unternehmer Matthias Kutsch (36) votierten 46 der Delegierten.

„Ich werde den Kandidaten bestmöglich unterstützen, dass der Wahlkreis Heidelberg/Weinheim wieder direkt von einem CDU-Abgeordneten vertreten wird“, versprach Lamers. Und er warnte seine Partei, „sich nicht heillos über Parteivorsitz und Kanzlerkandidaten zu zerstreiten“. An den bayrischen Ministerpräsidenten Markus Söder von der CSU erging Lamers Botschaft: „Markus, zeig uns vor dem CDU-Parteitag im Dezember, wohin du willst: Bayern oder Berlin!“ Die Delegierten verabschiedeten ihren Abgeordneten stehend mit lang anhaltendem Beifall. Sieben Wahlkämpfe hat er in 26 Jahren bestritten, fünfmal den Wahlkreis direkt gewonnen.

Jetzt versucht es Alexander Föhr. „Diese Wahl wird eine Richtungswahl, nach der Ära Merkel im Bund, und nach Karl Lamers im Wahlkreis“, sagte er bei seiner Vorstellung. Er will den Kurs der Stabilität der CDU fortsetzen und „verhindern, dass Grün-Rot-Rot unsere Vaterland regiert“.