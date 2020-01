China-Rückkehrer werden in Südpfalz-Kaserne in Germersheim untergebracht

Mannheim/Germersheim.Für die Deutschen, die wegen der neuen Lungenkrankheit aus China zurückgeholt werden sollen, ist eine zentrale Unterbringung in der Südpfalz-Kaserne Germersheim vorgesehen. Ein Sprecher des Verteidigungsministeriums teilte auf Anfrage mit, dass im dortigen Luftwaffenausbildungsstützpunkt ein "grundsaniertes Gebäude" für die Unterbringung der abgeholten Staatsbürger vorhanden sei. "Wir haben dort 128 Einzelzimmer mit Badezimmer, in den meisten Fällen mit Kühlschrank und Fernsehen." Die Betreuung der abgeholten Personen liege in der Federführung des Bundesgesundheitsministerium und werde dort koordiniert.

Das Gesundheitsministeriums teilte mit, dass es in der Südpfalz-Kaserne medizinische Einrichtungen gebe, um die Menschen zwei Wochen abgeschottet in Quarantäne zu betreuen. Der südpfälzische Bundestagsabgeordnete und Parlamentarische Staatssekretär beim Bundesminister für Gesundheit, Thomas Gebhart, erklärte in einer Mitteilung, dass die Bürger dort nach ihrer Rückkehr aus China „sehr gut betreut“ werden. „Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Bundeswehr und DRK werden alles dafür tun, ihnen den Aufenthalt so erträglich wie möglich zu gestalten. Ich bin davon überzeugt, dass die Südpfalz-Kaserne gut geeignet ist, um die betreffenden Personen in dieser besonderen Situation aufzunehmen."

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sagte den Zeitungen am späten Donnerstagabend, dass es eine gute Lösung sei, „um die Rückkehrer, ihr Umfeld und die Gesamtbevölkerung gleichermaßen zu schützen." Das Ansteckungsrisiko werde so minimiert. Falls sich einer der Betroffenen doch infiziert haben sollte, könne er dort schnell erkannt und versorgt werden.

Die Bundesregierung plant noch heute einen Rückholflug für deutsche Staatsbürger aus der chinesischen Millionenstadt Wuhan, die stark von dem neuen Virus betroffen ist. Die Teilnahme ist freiwillig. Nach bisherigen Schätzungen geht es um rund 90 Bundesbürger, darunter auch Kinder. Mitfliegen kann nur, wer symptomfrei ist.