Chris Tall rockt die SAP Arena

Mannheim.Mehr als 7500 Menschen fühlten sich beim Abend des Comedians und Stand-Up-Komikers Chris Tall in der Mannheimer SAP Arena bestens unterhalten. Mit seinem Programm „Und jetzt ist Papa dran“ streifte Tall zwar das Thema Vater und Sohn nur sporadisch. Dafür verhandelt er in der ihm eigenen spontanen Art schamlos Themen und Gedanken, die irgendwie in der Luft liegen, die vielen von uns durchs Unterbewusstsein geistern, aber nicht ans Tageslicht geraten, weil Anstand, Vernunft oder einfach Disziplin es verhindern. Talls Begabung, spontan Reaktionen aus dem Publikum aufzunehmen, ist faszinierend. Mit diesem Stand-Up-Teil bestreitet er - gefühlt - mehr als die Hälfte der Show. Politisch wird das nur sehr selten. Oft hält er sich thematisch auch bei den Themen Sexualität, Aufklärung, Beziehung und Ernährung auf. Doch weil er das „Niveau unterhalb der Gürtellinie“ selbst thematisiert, distanziert er sich gleichzeitig davon.

Zwar bohrt er mit seinen Gags nie tief. Zwar ist sein Statement auch in der SAP Arena: Ich mache über alle Witze, weil ich alle liebe, und wenn ich das nicht täte, würde ich die, über die ich keine Witze mache, diskriminieren. Aber am Ende des fast dreistündigen Abends steht ein großes Liebesstatement des 28-Jährigen: Ich habe seit fast drei Stunden eine neue Familie. Familie ist das Wichtigste auf der Welt. Am Anfang der Show erklang das Lied „Daddy Cool“ von Bonney M. Gegen Ende mahnt er die Väter der Republik dazu auf, nach Feierabend ihr Laptop zuzulassen und sich dafür lieber die selbst gemalten Bilder ihrer Söhne (oder Töchter) anzusehen. Eine große Liebesbotschaft an alle Menschen.