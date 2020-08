Christopher Street Day - Kundgebung im Ehrenhof am Schloss

Mannheim.Der Christopher Street Day (CSD) wird wegen Corona nicht wie üblich gefeiert, sondern mit Abstand: Am Samstag soll es ab 15 Uhr eine Demonstration zu Fuß geben. Startpunkt ist am Neckartor (zwischen K 1 und U 1). Eine Fahrraddemo soll zur gleichen Zeit am Alten Meßplatz starten, bereits ab 14 Uhr werden dort Räder geschmückt. Es können Plakate und Dekoartikel mitgebracht werden, vor Ort wird auch Deko gestellt. Im Ehrenhof am Schloss wird es eine Abschlusskundgebung geben. CSD-Bändchen gibt es gegen eine Spende von mindestens 2 Euro.