Corona-Fall an der Berufsbildenden Schule (BBS) – Klasse in Quarantäne

Neustadt.Ein Schüler der Berufsbildenden Schule (BBS) in Neustadt ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Wie die Kreisverwaltung Bad Dürkheim am Mittwoch bekannt gab, hatte der Schüler die BBS zuletzt am 21. August besucht und danach Krankheitssymptome entwickelt. Er befindet sich derzeit in häuslicher Quarantäne. Insgesamt 32 enge Kontaktpersonen seien ermittelt worden und würden ebenfalls unter Quarantäne stehen, heißt es weiter in der Mitteilung der Kreisverwaltung. Dies seien die übrigen Schüler in der Klasse des positiv Getesteten, deren Lehrer sowie weitere Kontakte aus dem persönlichen und beruflichen Umfeld. Sie wurden am heutigen Mittwoch durch das Gesundheitsamt getestet. Für alle weiteren Schüler an der BBS Neustadt läuft der Unterricht regulär weiter.