Corona-Fall an einer Schule – Landrat hält verschärfte Maßnahmen für nicht notwendig

Germersheim.Ein Schüler einer weiterführenden Schule im Kreis Germersheim ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Wie der Landkreis Germersheim am Freitag mitteilte, wurde der Klassenverband daraufhin in Quarantäne geschickt. Sowohl Schüler als auch Lehrer werden derzeit getestet. Ein weiterer Verdachtsfall am Germersheimer Goethe-Gymnasium hat sich in der Zwischenzeit als negativ herausgestellt.

Aktuell würde die Zahl der Corona-Infizierten im Landkreis Germersheim wieder ansteigen – um neun auf insgesamt 256 Fälle, heißt es weiter. Dies sei allerdings kein Grund, Corona-Maßnahmen zu verschärfen oder einen Lockdown zu verhängen, wie Landrat Fritz Brechtel laut Mitteilung versicherte. „Die neuen Fälle beziehen sich fast ausnahmslos auf Reiserückkehrende und verteilen sich über das gesamte Kreisgebiet. Insofern ist es angebracht, die sogenannte Inzidenzzahl zunächst differenziert zu betrachten und geringstmögliche Eingriffe auf angemessene Weise dort anzuordnen, wo tatsächlich eine Eindämmung des Infektionsrisikos erwirkt werden kann“, sagte er.