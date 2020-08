Bensheim.Ein Schüler der Heinrich-Metzendorf-Schule in Bensheim ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Wie der Kreis Bergstraße am Donnerstag bekannt gab, wurde für eine Schulklasse sowie das entsprechende Lehrpersonal Quarantäne angeordnet. Insgesamt gab es am Donnerstag im Kreis Bergstraße 7 neue nachgewiesene Corona-Infektionen. Damit stieg die Zahl der Corona-Fälle auf 471 an. 414 Personen sind wieder genesen.