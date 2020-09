Corona-Fall an Kita in Erzhausen - Erzieherin erkrankt

Südhessen.Eine Erzieherin des Waldkindergartens in Erzhausen ist positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Um dem Gesundheitsamt ausreichend Zeit bei der Ermittlung der Kontaktpersonen zu geben, wurde am späten Mittwochabend entschieden, den Waldkindergarten und den Standort Sandhügel am heutigen Donnerstag vorsorglich zu schließen.

In einer Telefonkonferenz mit dem Gesundheitsamt, dem Jugendamt, dem Darmstadt-Dieburger Landrat Klaus Peter Schellhaas, dem Verwaltungsstab, der KiTa-Leitung und der Erzhäuser Bürgermeisterin Claudia Lange wurde über das weitere Vorgehen beraten.

„Mittlerweile haben wir ein scharf umrissenes Bild, sodass wir die Einrichtung bis auf die betroffene Waldgruppe und einen kleinen Kreis der Erzieherinnen am morgigen Freitag wieder öffnen können“, sagt Landrat und Klinikdezernent Klaus Peter Schellhaas laut einer Pressemitteilung des Landkreises. „Die kurzzeitige Schließung war dennoch wichtig, um die Gesundheit aller zu schützen und um weitreichendere Maßnahmen ausschließen zu können.“

Die Kontaktnachverfolgung des Gesundheitsamts ist abgeschlossen. Es liegt zum derzeitigen Zeitpunkt kein Ausbruchsgeschehen vor. Für die betroffene Gruppe des Waldkindergartens sowie für die Erzieherinnen wurde eine Quarantäne angeordnet. Wie immer besteht auch für die Haushaltsmitglieder der direkten Kontaktpersonen per Landesverordnung ein Betretungsverbot für die Gemeinschaftseinrichtungen, die sie normalerweise besuchen (Schulen, Universitäten, Kinderbetreuungseinrichtungen usw.).