Corona-Fall im Mannheimer Gefängnis

Mannheim.Im Mannheimer Gefängnis ist bei einem Häftling eine Infektion mit dem Coronavirus festgestellt worden. Wie der baden-württembergische Justizminister Guido Wolf (CDU) dieser Redaktion sagte, handelt es sich bei dem Mann um „einen Untersuchungsgefangenen, der sich mit Krankheitssymptomen zur Arztsprechstunde gemeldet hatte“. Die Abteilung, in der der Gefangene zuletzt untergebracht gewesen war, sei vorsorglich unter Quarantäne gestellt worden.

Zudem ermittele das Gesundheitsamt die Kontaktpersonen. Der Fall in Mannheim ist der erste in einem baden-württembergischen Gefängnis. In den Justizvollzugsanstalten des Landes seien bisher lediglich Mitarbeiter positiv getestet worden. „.Die meisten sind wieder genesen, elf Bedienstete sind derzeit noch in Quarantäne“, sagte Wolf. Die Justizvollzugsanstalt Mannheim besitzt 747 Haftplätze, davon 708 Plätze im geschlossenen Vollzug. Sie ist die größte Einrichtung in Baden-Württemberg.