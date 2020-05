Corona-Streife in Bedrängnis geraten

Mannheim.Eine Corona-Streife der Mannheimer Polizei ist bei ihrem Einsatz am Freitag von einer größeren Menschenmenge bedrängt worden. Daraus habe sich schließlich eine körperliche Auseinandersetzung entwickelt, bei der es auch Verletzte gegeben habe. "Die näheren Umstände werden zurzeit noch ermittelt,", sagte ein Polizeisprecher. Ihm zufolge hatten Beamte in der Nähe des Wasserturms zunächst mehrere Jugendliche ermahnt, weil diese offensichtlich nicht das Kontaktverbot eingehalten hatten. Drei dieser jungen Männer hätten sich am Nachmittag allerdings renitent gezeigt und seien daraufhin von den Polizei intensiver kontrolliert worden.

Wie es weiterhin hieß, hätten sich daraufhin bis zu 150 Menschen mit den kontrollierten Jugendlichen solidarisiert und gegen die Beamten gewettert, wie der Sprecher weiterhin mitteilte. Schließlich rückten zehn weitere Streifenwagen samt Besatzung an um die hitzige Situation zu entschärfen. Schließlich hätte sich die Gruppe wieder aufgelöst. Polizisten nahmen drei Personen in Gewahrsam, eine Flasche wurde außerdem auf einen Streifenwagen geworfen und habe das Auto beschädigt.