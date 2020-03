Coronavirus Diagnose-Stützpunkt am Universitätsklinikum Mannheim

Mannheim.Das Universitätsklinikum Mannheim hat einen Coronavirus Diagnose-Stützpunkt eingerichtet, der am Mittwoch eröffnet wird. Der Stützpunkt ist in mehreren speziell ausgestatteten Containern im Park des UMM-Campus neben Haus 22 gelegen, meldete die Stadt Mannheim. „Personen, bei denen der begründete Verdacht besteht, dass sie sich mit SARS-CoV-2 infiziert haben, können dort getrennt von anderen Patienten auf das neuartige Coronavirus getestet werden“, teilte das Klinikum dazu mit.

Zugang mit Passwort

Die Zuweisung zum neu eingerichteten Diagnose-Stützpunkt erfolgt ausschließlich über das Info-Telefon des Gesundheitsamts Mannheim. Dort erhalten Personen mit einem begründeten Verdacht auf eine Coronavirus-Infektion ein Passwort, mit dem sie sich vor Ort im Klinikum melden. Hinweisschilder sollen den besten Weg zu den Eingängen markieren.

Das Gesundheitsamt weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass nach Definition des Robert-Koch-Instituts (RKI) als begründete Verdachtsfälle nur Personen gelten, die Krankheitssymptome wie etwa Erkältungskrankheiten zeigen und sich in den letzten zwei Wochen in einem Risikogebiet aufgehalten haben oder Krankheitssymptome zeigen und Kontakt zu einem nachweislich am neuartigen Coronavirus erkrankten Patienten hatten.

Die Tests, bei denen ein Abstrich aus Rachen und Nase auf Virus-DANN abgesucht wird, werden anschließend im Institut für Medizinische Mikrobiologie und Hygiene des Uniklinikums untersucht und ausgewertet. Das Ergebnis sei nach Aussage der Stadt innerhalb von 24 Stunden zu erwarten.