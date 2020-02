Coronavirus-Fall im Rhein-Neckar-Kreis - Patient in Uniklinik Heidelberg

Heidelberg.Ein Mann aus dem Rhein-Neckar-Kreis hat sich mit dem Coronavirus infiziert und befindet sich in einer entsprechend dafür eingerichteten Quarantänestation der Uniklinik Heidelberg. Das haben das Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises und das baden-württembergische Sozialministerium in Stuttgart mitgeteilt. Demnach hatte sich der betroffene Patient bereits am Mittwochabend nach seiner Rückkehr aus dem Skiurlaub in Südtirol mit leichten Symptomen in der Notfallambulanz des Heidelberger Universitätsklinikums vorgestellt. Ein entsprechernder Test fiel am späten Donnerstagabend laut Informationen des Ministeriums positiv aus.

Der Mann liegt derzeit im Universitätsklinikum und wird getrennt von den anderen Patienten behandelt. Seine Ehefrau befindet sich in häuslicher Quarantäne. Die weiteren Kontaktpersonen werden ermittelt. "Sobald eine der Kontaktpersonen Symptome entwickelt, wird sie ebenfalls in einem Krankenhaus isoliert", teilte das Landratsamt mit.

Das Uniklinikum Heidelberg hatte erst am Freitag in einem kleinen Teil des Neubaus der Chirurgie eine Infektionsambulanz eingerichtet. Dort stehen 20 Betten zur Verfügung, in einem liegt der an Covid-19 erkrankte Patient. Bei Bedarf können weitere Betten dazukommen. Der Neubau gehört derzeit noch dem Land Baden-Württemberg und soll am 27. März dem Klinikum übergeben werden.

Auch ein Mann aus dem Landkreis Ludwigsburg hat sich infiziert. Er sei der innerhalb der sogenannten Influenza-Surveillance „herausgefischt“ worden, hieß es in einer Mitteilung. Das bedeutet, dass Proben im Labor des Landesgesundheitsamtes, die negativ auf Influenza getestet wurden, automatisch auch auf das Corona-Virus hin untersucht werden. Dies ist der erste Fall, der auf diese Art ermittelt wurde.