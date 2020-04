Coronavirus: Fünfter Todesfall in Mannheim

Mannheim.Im Zusammenhang mit dem Coronavirus hat das Gesundheitsamt der Stadt Mannheim einen fünften Todesfall bestätigt. In einer Pressemitteilung heißt es, dass es sich bei dem Verstorbenen um einen 60-Jährigen aus Mannheim handele. Der Mann sei am Samstag in einem Mannheimer Krankenhaus verstorben.

Karten und Grafiken: So viele Corona-Fälle sind in der Region bekannt

Die aktuelle Zahl der bestätigten Corona-Fälle in Mannheim stieg unterdessen auf 388 (Stand Sonntag, 16 Uhr). Das sind fünf mehr als am Samstag. Weiter teilte die Stadt mit, dass die weit überwiegende Zahl der bestätigten Infizierten bislang milde Krankheitszeichen zeigten und in häuslicher Quarantäne verbleiben könnten.

Bislang sind in Mannheim 193 Personen genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben.