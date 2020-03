Coronavirus in Mannheim und Deutschland

Region Rhein-Neckar.Coronavirus in Mannheim und der Region - das Wichtigste des Tages in Kürze

+++ 21. März 2020

In Deutschland sind bislang mehr als 21 600 Infektionen mit dem Coronavirus bekannt. Über 70 Infizierte sind bisher bundesweit gestorben (Stand 21.3.). In Mannheim sind bisher mehr als 110 Menschen erkrankt. In Baden-Württemberg gibt es mehr als 3 800 bestätigte Corona-Fälle, 23 Infizierte sind verstorben (Stand 21.3.).

Mannheims Oberbürgermeister Peter Kurz (SDP) zieht ein überwiegend positives Fazit, was die Einhaltung der Allgemeinverfügung zur Eindämmung der Corona-Pandemie in seiner Stadt angeht. Dies ließ er per Pressemitteilung am Samstagabend verlauten.

Mit Maßnahmen wie zum Beispiel Abstandsmarkierungen auf dem Boden wollen unter anderem Supermarkt- und Discounterketten aktuell eine weitere Ausbreitung des Coronavirus eindämmen und zugleich die Kassierer vor Ansteckung schützen – auch in Mannheim.

Weiter wurde bekannt: Mietern soll wegen Mietschulden in der Corona-Krise nicht gekündigt werden dürfen. Das sehe eine Gesetzesvorlage der Bundesministerien für Justiz, Inneres und Wirtschaft vor, teilt die Deutsche Presse Agentur mit. Das soll für Mietschulden aus dem Zeitraum vom 1. April bis 30. September 2020 gelten.

Auf Intensivstationen - auch in Deutschland - werden immer öfter junge Infizierte behandelt. Das habe sich in Italien gezeigt - und "das ist ein Bild, das sich auch in Deutschland ergibt", sagte Chefarzt Clemens Wendtner von der München Klinik Schwabing.

+++ 20. März 2020

In Deutschland sind bislang mehr als 19 000 Infektionen mit dem Coronavirus bekannt. Über 60 Infizierte sind bisher bundesweit gestorben (Stand 20.3.). In Mannheim sind bisher mehr als 100 Menschen erkrankt. In Baden-Württemberg gibt es mehr als 3 600 bestätigte Corona-Fälle, 17 Infizierte sind verstorben (Stand 20.3.).

Ab Samstag dürfen sich nicht mehr als drei Personen auf öffentlichen Plätzen in Baden-Württemberg versammeln. Das teilte Ministerpräsident Winfried Kretschmann am Freitag mit. In Mannheim fallen darunter zum Beispiel auch Wasserturmanlage, der Paradeplatz, die Neckarwiese und die Grünflächen an den Rheinterrassen. Ausnahmen gelten für Familien und Paare. Gaststätten und Restaurants werden zudem von Samstag an schließen, Essen mitnehmen ist erlaubt.

Innenminister Thomas Strobl hat aufgefordert, in diesen Zeiten auf unnötige soziale Kontakte zu verzichten: Verstöße – zum Beispiel gegen das neue Niederlassungsverbot - könnten mit Bußgeldern bis zu 25 000 Euro und auch mit mehrjährigen Haftstrafen geahndet werden.

Mannheim setzt derweil wegen Schließung von Einrichtungen zur Kindertagesbetreuung die Kita-Gebühren für April vollständig aus.

Baden-Württemberg hat zudem anstehende Abschlussprüfungen Schulen verschoben. Zentrale schulische Abschlussprüfungen wurden in die Zeit ab dem 18. Mai 2020 verschoben.

Die Allgemeinverfügung in Baden-Württemberg bedeutet für viele Branchen zudem, ihre Geschäfte zu schließen – nun auch für Friseure. Am späten Freitagabend hat die Landesregierung entschieden: Friseure dürfen keine Haare mehr schneiden.

Kanzleramtschef Helge Braun nannte Samstag als entscheidenden Tag bezüglich möglicher Ausgangssperren wegen des Coronavirus. Man werde sich das Verhalten der Bevölkerung an diesem Wochenende anschauen, sagte er. „Der Samstag ist ein entscheidender Tag, den haben wir besonders im Blick“, denn an diesem Tag würden sich die Menschen normal in ihrer Freizeit treffen.

+++ 19. März 2020

In Deutschland sind bislang mehr als 13 000 Infektionen mit dem Coronavirus bekannt. 37 Infizierte sind bisher bundesweit gestorben (Stand 19.3., 15 Uhr). In Mannheim sind bisher mehr als 80 Menschen erkrankt. In Baden-Württemberg gibt es mehr als 2 000 bestätigte Corona-Fälle, 11 Infizierte sind verstorben (Stand 18.3., 15 Uhr).

Winfried Kretschmann, Ministerpräsident von Baden-Württemberg, drohte am Donnerstag mit Ausgangssperren. Die Menschen würden die Lage nicht ernst genug nehmen. Er betonte abermals, soziale Kontakte und besonders Menschenansammlungen zu vermeiden. Das betonte auch Bundeskanzlerin Angela Merkel in ihrer TV-Ansprache. Soziale Kontakte müssten soweit es geht minimiert werden.

Die Erklärung: Je mehr Menschen Kontakt haben, desto schneller verbreitet sich das Virus. Das heißt für die Bevölkerung nach Empfehlung des Robert-Koch-Instituts: Zu Hause bleiben, soweit es geht. Große Feiern und Feste wie Hochzeiten oder Verlobungen absagen und auf Treffen mit Freunden vorerst verzichten.

Genannt werden diese Maßnahmen auch „Social Distancing“. Dazu gehört auch, einen Mindestabstand von einem Meter zu anderen Personen einzuhalten, auf Händeschütteln zu verzichten - und lieber aus der Distanz auf andere Art zu grüßen, zum Beispiel zu winken.

Wenn es nicht gelingt, Kontakte zwischen Menschen jetzt schnell zu reduzieren – dann kann es im Juni in Deutschland zehn Millionen Infizierte geben, machte der Präsident des Robert Koch-Instituts (RKI), Lothar Wieler, am Mittwoch deutlich.

Auch die Stadt Heidelberg hat am Donnerstag die Corona-Regeln erneut verschärft: Ab sofort sind keine Menschenansammlungen mit mehr als fünf Personen mehr erlaubt.

Die Stadt Mannheim motiviert ihre Einwohner derweil auch digital auf der Website www.visit-mannheim.de/stories/aktiv-in-mannheim und in den sozialen Medien zum Social Distancing: „Unter dem Hashtag #bleibMAzuhause sammeln wir Aktivitäten, die Sie aktuell zuhause tun können“, heißt es auf der Seite des Stadtmarketings.