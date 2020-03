Coronavirus: Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim steigt auf sieben

Rhein-Neckar.

Video Lokales Hygiene-Fachmann über Coronavirus: "Bitte keine Panik" - 07:24 Sebastian Kevekordes vom Klinikum Ludwigshafen über die Frage Händewaschen oder Desinfizieren, Gefahren für Kinder, Schutz im öffentlichen Raum und das Problem, dass Hygienartikel in Krankenhäusern gestohlen werden. Sebastian Kevekordes vom Klinikum Ludwigshafen über die Frage Händewaschen oder Desinfizieren, Gefahren für Kinder, Schutz im öffentlichen Raum und das Problem, dass Hygienartikel in Krankenhäusern gestohlen werden.

Die Zahl der bestätigten Fälle von Corona-Infizierten in Mannheim ist auf sieben angestiegen. Beim Gesundheitsamt wurde am Samstag ein weiterer bestätigter Coronavirus-Fall gemeldet.

Bei dem neuen Fall handelt es sich nach Informationen der Stadt Mannheim um einen 1967 geborenen Mann, der mit einer Skigruppe im Risikogebiet Südtirol, Trentino, gewesen war. Nach seiner Rückkehr zeigte er leichte grippeartige Symptome und wurde positiv auf das Virus getestet. Seitdem befindet er sich in häuslicher Isolation.

Auch im gesamten Rhein-Neckar-Kreis ist die Zahl der mit dem Virus infizierten Personen gestiegen. Das teilte das Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis am Samstagvormittag mit. Im Stadtgebiet Heidelberg seien nun fünf Personen mit dem Virus getestet worden, im Rhein-Neckar-Kreis acht.

Das neuartige Coronavirus breitet sich in ganz Baden-Württemberg weiter aus. Am Samstagnachmittag wurden von den Behörden landesweit 54 neue bestätigte Fälle gemeldet, wie das Sozialministerium in Stuttgart mitteilte. Die Zahl der Infizierten sei damit im Südwesten auf 170 gestiegen. Im Main-Tauber-Kreis zum Beispiel gebe es 21 neue Fälle. Es handele sich bei diesen Betroffenen um Rückkehrer einer Reisegruppe aus Südtirol. Die Region dort ist vom Robert Koch-Institut als Risikogebiet eingestuft worden.

Der Bodenseekreis richtete am Samstag ein Corona-Testzentrum (CTZ) ein. Dort kümmern sich Experten um Verdachtsfälle, um Arztpraxen und Kliniken im Kreis zu entlasten, wie das Landratsamt in Friedrichshafen mitteilte. Der Bodenseekreis übernehme damit ein Konzept, das sich in anderen Landkreisen bereits bewährt habe.

Ebenfalls wurde am Samstag bekannt, dass in Wachenheim bei zwei Familienangehörigen einer positiv auf den neuartigen Coronavirus getesteten Frau aus Wachenheim ebenfalls den Erreger Sars-CoV-2 nachgewiesen wurde.

Bereits am Freitagvormittag hatte das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises zwei weitere Infizierte bestätigt. Bei den beiden Fällen die am Freitag bekannt wurden, handelt es sich um die Ehefrau und den Neffen des am Mittwoch positiv getesteten Reise-Rückkehrers aus Südtirol. Die Ehefrau stand seit ihrer Rückkehr unter freiwilliger Quarantäne. Der Neffe besuchte bis zum Auftreten leichter Symptome die Schule. Er ist Schüler eines Heidelberger Gymnasiums. Der Schulbetrieb wurde nicht eingestellt. Die gesamte Kursstufe wurde aufgefordert, Zuhause zu bleiben, bis das Gesundheitsamt die direkten Kontaktpersonen ermittelt.

Auch in In Mannheim stieg die Zahl der mit dem Coronavirus Infizierten auf sechs Personen. Das bestätigte das Gesundheitsamt Mannheim am Freitagabend. Bei dem Fall handelt es sich um einen 63-jährigen Mann. Nach einem Urlaub in Südtirol wies er am Sonntag leichte Krankheitssymptome auf. Seither hielt er sich zuhause auf. Nach dem positiven Test wird das Gesundheitsamt nun versuchen, Kontaktpersonen des 63-Jährigen zu ermitteln. Nach derzeitiger Kenntnis steht der neueste Fall in Mannheim nicht in Zusammenhang mit den bisher fünf bekannten Infizierten.

Mannheimer Studentin erkrankt

Bereits am Freitagnachmittag hatte das Gesundheitsamt den fünften Fall in Mannheim bestätigt. Dabei handelt es sich um eine 35-jährige Frau, die an der Universität Mannheim studiert und in Kontakt mit einer der bereits nachgewiesenen vier infizierten Personen stand. Sie befindet sich seit Mittwoch in häuslicher Quarantäne.

Nach Angaben des Gesundheitsamtes werde derzeit nach weiteren Kontaktpersonen der Studentin gesucht – darunter sind auch Studierende und Beschäftigte der Universität. Das Gesundheitsamt hat in Abstimmung mit den Landesbehörden eine Risikobewertung vorgenommen und für wenige Personen, die in direktem und länger anhaltendem Kontakt mit den nachgewiesen Infizierten standen, häusliche Quarantäne angeordnet.

Für alle anderen Studierenden und Angehörigen der Universität besteht nach Aussage des Gesundheitsamtes kein erhöhtes Risiko einer Infektion. Derzeit bestehe keine Veranlassung für weitergehende Maßnahmen.

Entwarnung: Verdachtsfälle bei Schülergruppe aus Germersheim nicht bestätigt

Das Gesundheitsamt der Kreisverwaltung Germersheim hat am Freitag acht Schüler vorsorglich auf den Coronavirus getestet. Sie hätten nach einer Südtirol-Reise mit einer Schülergruppe der IGS Kandel milde Erkältungsanzeichen gehabt, teilte der Landkreis Germersheim mit. Am Samstag gab das Gesundheitsamt Entwarnung: Alle Tests fielen negativ aus. Alle Personen des Reisebusses bleiben trotzdem für zwei Wochen in häuslicher Isolation. Südtirol war von Italien zuvor zu einem Risikogebiet erklärt worden. Ein nachweislicher Kontakt zu bereits infizierten Personen hätte nicht vorgelegen.

Bei Fragen rund um das Coronavirus, ist das Infotelefon des Gesundheitsamtes des Rhein-Neckar-Kreises täglich verfügbar unter 06221/5221881. Weitere Informationen finden Sie auch unter www.rhein-neckar-kreis.de/coronavirus.