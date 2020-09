Couch angezündet – Jugendliche unter Tatverdacht

Lampertheim.Vier bis fünf Jugendliche im Alter von etwa 16 Jahren haben am heutigen Freitag gegen 3 Uhr in der Otto-Hahn-Straße in Lampertheim eine Couch in Brand gesetzt. Wie die Polizei mitteilte, beobachtete ein Zeuge die Gruppe auf dem Verbindungsweg Industriestraße zum Parkplatz eines Lebensmittelmarktes. Die Verdächtigen flüchteten daraufhin zu Fuß in Richtung Ostumgehung. Die Feuerwehr Lampertheim konnte die Couch in kürzester Zeit löschen, sodass keine weiteren Schäden entstanden sind. Einer der Jungs soll eine rot/weiße Trainingsjacke getragen haben. Zudem riefen die Jugendlichen den Namen „Rabi“. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 06252/70-60 entgegen.