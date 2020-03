Daimler startet in die Kurzarbeit

Mannheim/Stuttgart.Der Autobauer Daimler beantragt wegen der massiven Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie Kurzarbeit. Sie solle zunächst vom 6. bis zum 17. April gelten und einen Großteil der Produktion von Autos, Vans und Nutzfahrzeugen sowie ausgewählte Verwaltungsbereiche treffen, teilte Daimler am Donnerstag mit. Dringend benötigte Bereiche und die Arbeit an Zukunftsprojekten blieben davon ausgenommen. Das bestätigte auch der Betriebsratschef des Mannheimer Daimler-Standorts, Joachim Horner. „Wir wussten, dass die Kurzarbeit kommen wird“, sagte er auf Anfrage dieser Redaktion. „Im Bereich der Forschung und Entwicklung wird sie aber wohl nicht überall ankommen, da wir Zukunftsprojekte nicht stoppen wollen.“

In den kommenden zwei Wochen, so Horner, würden zunächst einmal die Rahmenbedingungen festgelegt – und zwar zwischen der Geschäftsführung und dem Betriebsrat. „Wir werden schauen, in welchen Bereichen noch gearbeitet werden kann. Der Gesundheitsschutz der Mitarbeiter ist uns dabei natürlich extrem wichtig“, so Horner. „Aber wo keine Arbeit ist ...“ Damit meint Horner vor allem, dass Lieferketten unterbrochen sind.



Kurzarbeitergeld wird aufgestockt

Man geht innerhalb der betroffenen Geschäftsbereiche bei Daimler seitens des Betriebsrats von einer 100 prozentigen Kurzarbeit aus. In einer Gesamtbetriebsvereinbarung zur Sicherstellung der Wirtschaftlichkeit wegen des Virus habe man bereits festgelegt, wie viel die Mitarbeiter im Falle des Falles verdienen würden. Die Vereinbarung liegt der Redaktion vor. Der Staat zahlt, je nach sozialem Stand des Mitarbeiters, zwischen 60 und 67 Prozent des Bruttogehalts. Daimler würde demnach das Kurzarbeitergeld aber weiter aufstocken – und zwar auf bis zu 80,5 Prozent.

Der Konzern beschäftigt in Deutschland rund 170 000 Menschen. Mit rund 8600 Beschäftigten ist er der größte Arbeitgeber der Stadt Mannheim. Wie viele davon in Kurzarbeit gehen müssen, ist nicht noch bekannt.

Man reagiere damit auf die weitreichenden Auswirkungen des Coronavirus und daraus resultierende zunehmend schwierige wirtschaftliche und soziale Rahmenbedingungen, heißt es bei Daimler. Ein Großteil der Produktion steht derzeit schon still, die Mitarbeiter bauen aktuell Urlaub und ihre Arbeitszeitkonten ab. Die Kurzarbeit beginnt im Anschluss an diese zunächst auf zwei Wochen festgelegte erste Phase. Wie genau sie an den Standorten umgesetzt wird, wird mit dem jeweiligen Betriebsrat geregelt. Man zeige sich innerhalb der Verhandlungen sehr kooperativ, sagte Horner in Mannheim. (mit dpa)