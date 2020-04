Das halten Nutzer im Netz von den neuen Corona-Beschlüssen

Mannheim.Nachdem sich Bund und Länder am Mittwoch in einer Schaltkonferenz beraten haben, sind zahlreiche neue Regeln verkündet worden. Im Netz reagieren die Nutzer in sozialen Medien wie Facebook mal verhalten, mal mit Vorwürfen auf die neuen Maßnahmen. Wir haben einige Kommentare im Überblick zusammengetragen:

Verlängerte Ausgangsbeschränkungen

Vernünftig und gut finden Viele die verlängerten Ausgangsbeschränkungen bis Anfang Mai. Viele fürchten nämlich auch, dass bei zu schnellen Lockerungen ein Jojo-Effekt droht – und sich am Ende noch mehr Menschen infizieren als vorher. „Ich bin froh um diese Entscheidung. Die Verdoppelungsrate hat sich verlangsamt aber an den Rahmenbedingungen hat sich nichts geändert. Wenn jetzt schon alles gelockert wird, war alles umsonst“, kommentiert etwa Nutzerin Beate Frey-Urtheil auf Facebook. Große Zustimmung findet auch die Meinung von Nutzer Seda Rabia Erdem, der die Entscheidung „gut findet. Es ist noch zu früh, um es aufzuheben.“ Einige aber fragen sich auch „wie viele Bars, Cafés, Restaurants und Hotels dabei Pleite gehen in Mannheim!“, schreibt Nutzer Christian Gmür.

Wut richtet sich aber auch gegen die Politiker selbst, die diese Maßnahmen am Mittwoch beschlossen haben: Sie selbst hielten sich kaum an die verordneten Regeln, wie laut Nutzern ein Bericht aus der Hessenschau beweisen soll. Auf einem Bild hatte ein Journalist festgehalten, wie sich Gesundheitsminister Spahn gemeinsam mit Hessens Ministerpräsidenten Bouffier sowie weiteren Politikern und Ärzten im Uniklinikum Gießen in einen Aufzug zwängen:

In diesem Aufzug in der Uniklinik #Gießen stehen u.a.: der Bundesgesundheitsminister, der hessische Ministerpräsident, der Kanzleramtsminister, der hessische Gesundheitsminister, der Chef der hessischen Staatskanzlei. #AbstandHalten pic.twitter.com/FSP4MQFv5O — Bodo Weissenborn (@_Straeuble) April 14, 2020

Geschäfte und Schulen sollen wieder öffnen

Die meisten Nutzer freuen sich über diese Entscheidungen. Nutzerin Daniela Ruppert blickt dabei auch auf andere EU-Nachbarländer und findet: „Dänemark macht auch langsam wieder auf. Bei uns muss es auch endlich wieder losgehen.“ FB-User Jochen Heilmann gibt dabei aber zu bedenken: „Die Betonung liegt auf langsam. Nen zweiten Lockdown überlebt die Wirtschaft nicht. Montag, 4.Mai [als ] Wiedereröffnung fände ich perfekt.“

Über den geplanten Schulstart ab dem 4. Mai halten sich die FB-User mit ihrer Meinung zurück. Lediglich Nutzer Ferhat Yesilkaya fragt sich, wie es mit den Prüfungen an sich aussieht. „Es wurde doch gesagt, dass uns keine Nachteile zukommen sollen, jedoch wird das Thema totgeschwiegen“, lautet sein Vorwurf. Auch fragen sich manche Nutzer: Was ist mit den Kindergärten?

Keine Großveranstaltung bis Ende August

Für Verwirrung sorgt dagegen der Beschluss, alle Großveranstaltungen bis zum 31. August abzusagen. Ab wieviel Teilnehmern zählt eine Veranstaltung als Großveranstaltung? Wie regeln das jetzt die einzelnen Bundesländer? Nutzerin Sabine Hahn-Hudina ahnt nichts Gutes und vermutet: „Na super! Da darf man bestimmt auch an keinen Badesee bzw. Schwimmbad. Schlimm auch für die armen Kinder.“ Auf ihren Kommentar antwortet Philipp Rüschen mit einer Gegenfrage, die beschwichtigen soll: „Seit wann ist ein Schwimmbad eine Großveranstaltung? Bitte nichts in Dinge hinein interpretieren, die nichts mit einander zu tun haben. Da aber aktuell in der Tat auch Schwimmbäder geschlossen sind, müssen wir abwarten, ob und wann die Bäder wieder öffnen.“