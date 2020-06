"Das Nationaltheater soll die Finger von dem Gebäude lassen"

Mannheim.Mit dem Trafohaus in der Mannheimer Boveristraße hat das Nationaltheater Mannheim offenbar die entscheidende Ausweichspielstätte für die Opernsparte während der Sanierungsphase gefunden. Allerdings braut sich Ärger zusammen. Denn zum Konzept der Bespielung des Trafowerks gehört auch, die Räume des Atelierhauses anzumieten. Das jedoch steht nicht leer, sondern wird intensiv genutzt. Dort wurde den ansässigen Künstlern und Musikern vergangene Woche vom Eigentümer, der Firma Kübler Spedition, gekündigt. Die insgesamt knapp 200 betroffenen Personen wollen sich nun wehren und sind aus zweierlei Gründen erbost: Zum einen äußern den Vorwurf, dass niemand mit ihnen geredet hat. "Wir haben einfach die Kündigung bekommen", sagt Manfred Binzer, der dort mit sechs weiteren Bildenden Künstlern, darunter auch Gerd Lind, sein Atelier betreibt. Zum anderen stört die Künstler aber auch, "dass hier eine Kunstform die andere vertreibt". Binzer: "Wir fordern, dass das Nationaltheater die Finger von diesem Gebäude lässt."

Die Stadt Mannheim bestätigte gestern die Sachlage auf Anfrage dieser Redaktion. "Das Nationaltheater Mannheim ist am Trafowerk als Ersatzspielstätte interessiert und führt dazu mit dem Eigentümer Gespräche" teilte das Dezernat für Wirtschaft, Arbeit, Soziales und Kultur von Bürgermeister Michael Grötsch (CDU) mit. Die Stadtverwaltung nehme die geäußerten Befürchtungen der Künstlerinnen und Künstler sehr ernst und sei stark an einer beidseitigen Lösung interessiert", heißt es in der schriftlichen Mitteilung. "Das Kulturdezernat hat daher umgehend das Kulturamt und die mg: mannheimer gründungszentren gmbh mit der Vermittlung von räumlichen Alternativen beauftragt. Sowohl das Kulturamt als auch die mg: gmbh stehen in engem Austausch mit den Künstlerinnen und Künstlerin."

Davon wissen die Künstler allerdings bislang nichts, wie Binzer, Lind und der Musiker Markus Rendl im Gespräch bestätigen. "Ich erwarte in einer Demokratie, von einem Stadtparlament, von einem Oberbürgermeister, dass man transparent kommuniziert", sagte Binzer am Dienstagvormittag. Er fordere, dass aufgeklärt, dass Transparenz geschaffen werde. Binzer: "Wir haben sonst nichts. Aber wir sind stark. Wir sind ein harter Verhandlungspartner, aber verhandlungsbereit. Wir fordern, dass das ganze Projekt fallen gelassen wird und wir hierbleiben können." Sie seien Künstler und Idealisten. Es gehe ihnen um die Existenz. "Wir hätten auch etwas anderes werden können. Aber die Gesellschaft braucht uns, braucht auch Menschen wie uns, die der Gesellschaft den Spiegel vorhält. Wir sind systemrelevant", sagte Binzer, der sich als Sprecher der Mietervereinigung des Aterlierhauses hinter dem Trafowerk sieht.