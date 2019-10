Demonstration in Mannheimer Innenstadt - Verkehrsbehinderungen

Mannheim.Wegen einer Demonstration kommt es derzeit zu erheblichen Einschränkungen und Umleitungen im Linienverkehr im Mannheimer Innenstadtbereich. Wie die rnv auf Twitter mitteilt, sollten Fahrgäste daher auf Durchsagen und die Anzeigen achten.

Auch die Polizei ist vor Ort. Wie die Beamten ebenfalls auf Twitter mitteilen, könne es zu Beeinträchtigungen des Verkehrs am Schloss, in der Kurpfalzstraße, am Paradeplatz, auf dem Planken sowie auf Kaiserring und Bismarckstraße kommen.

Wegen einer #Demonstration kann es in #Mannheim zu kurzzeitigen Beeinträchtigungen des Verkehrs kommen im Bereich Mannheimer Schloss, Kurpfalzstraße, Paradeplatz, Planken, Kaiserring und Bismarckstraße. Unsere Kollegen sind da, bitte beachtet ihre Anweisungen. Danke! @rnvGmbH — Polizei Mannheim (@PolizeiMannheim) October 30, 2019

Nach Angaben des Bündnisses "hochgeschult - kaputtgespart" waren für Mittwoch Demonstrationen in Mannheim, Heidelberg, Stuttgart, Freiburg, Karlsruhe, Ulm, Stuttgart-Hohenheim, Tübingen, Konstanz und Friedrichshafen geplant. Dem Zusammenschluss gehören unter anderen die Landesstudierendenvertretung, die Landesrektorenkonferenz, die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), die DGB Hochschulgruppe Stuttgart sowie Jusos und Grüne Jugend Baden-Württemberg an.