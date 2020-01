Der Ansturm am Dreikönigstag bleibt aus

Ludwigshafen und Pfalz.Ludwigshafen. „Montag ist eigentlich der schwächste Tag, aber heute ist richtig was los“, sagt eine Verkäuferin in der Rhein-Galerie. Das hört sich eigentlich gut an, aber zufrieden ist sie mit dem Dreikönigstag dennoch nicht. Sie darf ohne Zustimmung ihrer Geschäftsführung eigentlich gar nichts über das Geschäft sagen, aber viele Leute kauften nicht ein, so die Frau hinter

...