Mannheim.Die Zahl der Grundschüler in der Stadt steigt – wie in den Vorjahren – weiter. Das geht aus der Statistik des Staatlichen Schulamts Mannheim hervor. In diesem Jahr geht sie sogar in den fünfstelligen Bereich: Mit 10 010 Kindern sind es 456 mehr als zum Start des Schuljahrs 2019/20. Das liegt vor allem an der Zunahme der Erstklässler. Es sind künftig 2526 – und damit 263 mehr als vor einem Jahr. Die Zahl der ersten Klassen steigt von 98 auf 106.