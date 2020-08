Deutliche Steigerung der Corona-Fallzahlen - zwei Kitas und eine Schule betroffen

Alzey-Worms.Das Gesundheitsamt Alzey-Worms meldet am Mittwoch eine deutliche Steigerung der Corona-Fallzahlen im Landkreis und in der Stadt Worms. Wie die Kreisverwaltung Alzey-Worms mitteilte, sind nach derzeitigem Kenntnisstand zwei Kitas und eine Schule betroffen. Vorsorgemaßnahmen (Quarantäne) zur Eindämmung der weiteren Ausbreitung des Virus seien bereits umgesetzt worden, heißt es weiter in der Mitteilung der Kreisverwaltung. Derzeit würden weitere notwendige Schritte seitens des Gesundheitsamtes festgelegt und Kontakte positiv getesteter Personen ermittelt werden.