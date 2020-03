Deutsche Eishockey Liga sagt Play-offs ab

Mannheim.Die Deutsche Eishockey Liga hat die Play-offs abgesagt und die Saison für beendet erklärt. Das hat sie am am späten Dienstagnachmittag bekanntgegeben. In der Mitteilung heißt es: "Grund dafür sind die Verbote diverser Bundesländer, Großveranstaltungen wie Spiele der DEL mit mehr als 1000 Zuschauern stattfinden zu lassen. Die DEL folgt damit auch den offiziellen Empfehlungen von Bundeskanzlerin Angela Merkel sowie Gesundheitsminister Jens Spahn, die nun in den behördlichen Verboten umgesetzt wurden." Die DEL entschied zudem, dass es in diesem Jahr wegen der besonderen Umstände keinen Deutschen Meister geben wird.