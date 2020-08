Deutscher Wetterdienst warnt vor starkem Gewitter

Ludwigshafen.Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für Ludwigshafen und den Rhein-Pfalz-Kreis eine amtliche Warnung vor starkem Gewitter ausgesprochen. Nach Angaben des DWD gilt die Gewitterwarnung der Stufe zwei von vier am Freitag von 13.25 Uhr bis 14 Uhr. Örtlich könne es Blitzschlag geben, so der DWD in seiner Mitteilung. Zudem könnten vereinzelt Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt werden. Aus diesem Grund sei es wichtig, besonders auf herabstürzende Äste, Dachziegel oder Gegenstände zu achten. Während des Platzregens seien außerdem kurzzeitig Verkehrsbehinderungen möglich.