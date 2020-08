Deutscher Wetterdienst warnt vor starker Wärmebelastung

Rhein-Neckar.Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für Montag, ab 11 Uhr, und Dienstag, bis 19 Uhr, eine Hitzewarnung für die Metropolregion Rhein-Neckar ausgesprochen. Damit gilt die Warnsituation vor starker Wärmebeslastung nun seit insgesamt vier Tagen. Der DWD weist zudem daraufhin, dass insbesondere in den dicht bebauten Stadtgebieten von Mannheim, Heidelberg und Ludwigshafen mit einer zusätzlichen Belastung zu rechnen ist, weil dort die nächtliche Abkühlung geringer ausfällt. Es wird empfohlen, ausreichend zu trinken, die Wohnung zu kühlen und körperliche Anstrengungen sowie Aufenthalte in der direkten Sonne zu vermeiden. Eine Warnung vor einer starken Wärmebelastung wird dann heraus gegeben, wenn die gefühlte Temperatur am frühen Nachmittag bei etwa 32°C oder darüber liegt.

