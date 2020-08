Rhein-Neckar.Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für die Metropolregion Rhein-Neckar eine amtliche Warnung vor Windböen ausgesprochen. Diese gilt nach Angaben des DWD in Mannheim, im Rhein-Neckar-Kreis und in Heidelberg, im Rhein-Pfalz-Kreis und in Ludwigshafen sowie im Kreis Bergstraße bis etwa 21 Uhr. Es besteht Gefahrenstufe eins von vier.