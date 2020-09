DFB-Pokal-Ticketverkauf für SVW-Dauerkartenbesitzer startet

Mannheim.Nachdem den Partnern und Sponsoren ein Vorverkaufsrecht für VIP-Tageskarten eingeräumt worden war, startet nun am morgigen Donnerstag der Vorverkauf für das DFB-Pokalspiel SV Waldhof Mannheim gegen den SC Freiburg für Dauerkarteninhaber. Das gab der Verein am Mittwoch bekannt. Jeder Dauerkartenbesitzer der letzten Saison habe die Möglichkeit, maximal zwei Karten für die Partie am kommenden Sonntag zu erwerben.

In den Verkauf gehen Karten für 15 und 30 Euro pro Platz. Außerdem können Fans VIP-Tagesgarten für 230 Euro erwerben. Der Verkauf beginne um 11 Uhr, so der SVW in seiner Mitteilung. Die Tickets sind ausschließlich online unter tickets.svw07.de erhältlich. Berechtigte Personen müssen sich für die Auswahl an Karten vorher im Ticketshop einloggen.