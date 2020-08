Frankfurt.Der SV Waldhof Mannheim tritt am Sonntag, 13. September in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen den SC Freiburg an. Darüber informierte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Donnerstagnachmittag. Anpfiff der Partie im Carl-Benz-Stadion ist um 18.30 Uhr. Auch die TSG 1899 Hoffenheim tritt am 13. September um 15.30 Uhr zum ersten Pokalspiel an. Die Kraichgauer spielen beim Viertligisten Chemnitzer FC.