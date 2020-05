Die Kühltürme sind Geschichte

Philippsburg.Um 6.06 Uhr am Donnerstagmorgen waren die beiden Kühltürme des Atomkraftwerks Philippsburg Geschichte. Eine Minute zuvor ertönte ein Signalton, anschließend gab es eine kleine Explosion und der Turm von Block I fiel in sich zusammen. Wenige Sekunden später erfolgte die Sprengung des zweiten 32 500 Tonnen Stahlbeton-Kolosses. Eine Staubwolke stieg auf und hüllte die Rheinschanzinsel, auf der sich das Kraftwerk befindet, in einen kurzen Nebel.

„Wir sind mit dem gesamten technischen Ablauf sehr zufrieden. Durch unsere aufwendige Planungs- und Vorbereitungsarbeiten konnten wir gewährleisten, dass der Abbruch sicher und verantwortungsvoll verläuft“, erklärte Jörg Michels, Chef der EnBW-Kernkraftsparte. Die Sprengung fand ohne Zuschauer statt. Weil Ansammlungen von Menschen aufgrund der Corona-Verordnungen vermieden werden sollen, gab der Energiebetreiber den genauen Termin nicht bekannt. Zufahrtsstraßen zur Rheinschanzinsel hatte die Polizei bereits seit Mittwoch gesperrt, der Schiffsverkehr auf dem Rhein war während des Abbruchs ausgesetzt. Da die nächste Wohnbebauung 1,6 Kilometer von der Anlage entfernt liegt, musste für die Zeit während der Sprengung niemand aus seinen Häusern evakuiert werden.

Bei der Abbruchsart hatte sich die EnBW gemeinsam mit dem Umweltministerium Baden-Württemberg für eine „Fallrichtssprengung“ entschieden – eine Methode, die bereits mehr als 50 Mal beim Abbruch von Kühltürmen Anwendung fand. Mehrere Fachleute begleiteten und kontrollierten die Sprengung.

Video Lokales Sprengung der Kühltürme am AKW Philippsburg - 00:54 Am frühen Donnerstagmorgen war es soweit - die beiden gigantischen Kühltürme des ehemaligen Atomkraftwerks in Philippsburg wurden gesprengt. Innerhalb weniger Sekunden waren mehrere hundert Tonnen Geschichte. Am frühen Donnerstagmorgen war es soweit - die beiden gigantischen Kühltürme des ehemaligen Atomkraftwerks in Philippsburg wurden gesprengt. Innerhalb weniger Sekunden waren mehrere hundert Tonnen Geschichte.

Block I des Atomkraftwerk Philippsburg ging 1979 ans Netzt, Block II folgte 1984. Beide Blöcke zusammen konnten rechnerisch bis zu vier Millionen Haushalte mit Strom versorgen. Gemäß dem Atomausstiegsgesetz wurde Block I im März 2011 heruntergefahren, Block II am 31. Dezember 2019 abgeschaltet. In den nächsten Jahren soll auf dem Gelände der Anlage ein Gleichstrom-Umspannwerk entstehen, das den Endpunkt einer Stromautobahn bildet. Über sie soll ab 2025 Windstrom aus Norddeutschland in den Süden transportiert werden.

Jahrzehntelang waren die beiden 152 Meter hohen Kühltürme das Wahrzeichen der Stadt Philippsburg. Aufgrund ihrer Größe und ihrer Lage in der flachen Rheinebene waren sie von den Hängen des Pfälzerwaldes oder auch aus Heidelberg aus sichtbar und stellten einen guten Orientierungspunkt dar.