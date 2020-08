Dieb auf Fahrrad schlägt zweimal zu

Worms.Ein unbekannter Mann auf einem Fahrrad hat am am Donnerstagvormittag in Worms zwei Menschen bestohlen. Wie die Polizei mitteilte, wollte ein 67-Jähriger gegen 11 Uhr in der Hagenstraße einen Parkschein am Automaten bezahlen und hatte aus diesem Grund seinen Geldbeutel in der Hand. In diesem Moment näherte sich ein Radfahrer und versuchte, ihm den Geldbeutel aus der Hand zu reißen. Er erwischte einen 50-Euro-Schein und flüchtete über die Bürgerhofgasse. Gegen 11.20 Uhr radelte eine 49-Jährige durch die Schifferstraße und hatte dabei ihre Handtasche in einem Korb am Lenker verstaut. Wieder näherte sich der unbekannter Radler, griff in den Korb und entfernte sich mit der Tasche, in der sich Geldbörse und Mobiltelefon befanden. Der Mann kann wie folgt beschrieben werden: Er hatte eine markante Hakennase und kurze schwarze Haare, trug ein schwarzes Basecap, ein rotkariertes Holzfällerhemd und eine dunkle Jeans. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06241/852-0 zu melden.