Dieb stiehlt Bargeld aus Bäckerei

Lorsch.Ein bislang unbekannter Täter hat am frühen Freitagmorgen 100 Euro aus einer Bäckerei in der Rheinstraße, Nähe Josefstraße in Lorsch gestohlen. Laut Polizeiangaben betrat der Unbekannte zwischen 2.30 Uhr und 5.50 Uhr den Verkaufsraum und entwendete den Einsatz einer Kassenlade. Möglicherweise hatte der Täter eine nicht verschlossene Tür genutzt, um in die Bäckerei zu gelangen. Zeugen des Diebstahls werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06252/70-60 zu melden.